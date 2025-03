Refettorio e pulmini, le iscrizioni

Sono stati riaperti i termini per le iscrizioni ai servizi di refezione e per il servizio di trasporto scuolabus per l’ anno scolastico 2025/2026. Il Comune di Carrara informa che è stato pubblicato il bando per le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa per il prossimo anno scolastico. Ilservizio è rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

Quanti sono interessati a richiedere i servizi, potranno eseguire le procedure di iscrizione esclusivamente on-line da merrcoledì 12 marzo ed entro il 31 luglio 2025, accedendo al portale web genitori “Simeal” (https://carrara.simeal.it/sicare/benvenuto.php ) attraverso lo SPID(Sistema Pubblico di identità digitale.

Per informazioni e assistenza, è possibile contattare il personale degli Uffici del Settore 3 Attività produttive e servizi educativi/scolastici da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì anche dalle 15 alle 17, telefonando ai numeri 0585 / 641424-239-267.