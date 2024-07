‘Recondite armonie sotto le stelle’. La voce di Alejando Roy a Fossola

Stasera alle 21 nel cortile della scuola Gentili di Fossola si svolgerà il concerto ‘Recondite armonie sotto le stelle’. Un appuntamento organizzato dal Circolo carrarese Amici della lirica Mercuriali in collaborazione con la Pro loco di Fossola e Moneta, che come sempre è dedicato alla memoria del tenore toscano Lando Bartolini. Ad interpretare il repertorio del grande cantante di fama internazionale ci sarà lo spagnolo Alejando Roy, tra pochi giorni tra i protagonisti della Tosca al Festival Puccini di Torre del Lago. Spazio anche al bel canto di Abramo Rosalen, la cui voce duttile ed estesa gli permette di affrontare ruoli del repertorio di Rossini, Donizetti, Mozart, ma anche ruoli più drammatici di Verdi e del repertorio francese. Rosalen arriva a Carrara dopo il recente successo nella Turandot al Teatro Verdi di Trieste, e a breve impegnato come Toreador nella Carmen di scena al Teatro Carlo Felice di Genova.

Completano il cast il soprano Rossella Cerioni e il mezzosoprano Valentina Pernozzoli, entrambe allieve di Donata D’Annunzio Lombardi, vincitrici di importanti concorsi di canto e già avviate ad una promettente carriera. Il soprano romano ha affrontato inizialmente un repertorio da lirico leggero per approdare poi a titoli più impegnativi di Verdi e Puccini. Tra gli ultimi debutti si ricordano Suor Angelica e Tosca. Il mezzosoprano napoletano invece, ha conseguito la laurea in canto lirico al Conservatorio di musica San Pietro a Majella con il massimo dei voti lo scorso marzo. Ha debuttato nel ruolo di Suzuki in Madama Butterfly al National Theatre of Opera di Tirana. Ad accompagnare gli artisti al pianoforte ci sarà il maestro Dennis Ippolito di Genova. Diplomatosi giovanissimo in pianoforte, organo, composizione al Conservatorio Paganini di Genova, Ippolito ha studiato con il maestro Marsano il repertorio operistico e vocale da camera e si è perfezionato in pianoforte con il maestro Mancuso. Ha poi completato la sua formazione musicale con lo studio della direzione d’orchestra al Conservatorio Verdi di Milano e con il maestro Bellini, diventando il suo assistente in Italia ed all’estero. Alterna un’intensa attività di accompagnatore di grandi cantanti a quella di maestro concertatore in importanti produzioni pianistiche, inoltre e stato allievo e assistente di Carminati all’Opera Municipal de Marseille. I biglietti costano 20 euro, per prenotazioni e informazioni scrivere a [email protected].