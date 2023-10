Reclutamento degli allievi per la Guardia di Finanza

È stato indetto il concorso per il reclutamento di 1.673 allievi della Guardia di Finanza. Per partecipare è richiesto come titolo di studio il diploma. Nel dettaglio si tratta di 1.461 allievi per il contingente ordinario di cui 171 da avviare alla specializzazione anti terrorismo e pronto impiego, 33 per la specializzazione di tecnico di soccorso alpino, 1.257 non specializzati da suddividere fra 880 volontari in forma prefissata delle forze armate e i restanti agli altri cittadini. Poi ci sono 212 del contingente del mare, di cui 148 riservati ai volontari in ferma prefissata da suddividere fra 74 per la specializzazione nocchiere, 42 per motorista navale e 32 per operatore di sistema, ancora altri 64 per tutti gli altri candidati (32 nocchiere, 18 motorista navale e 14 operatori di sistema). E’ possibile partecipare al concorso per uno solo dei contingenti o delle specializzazioni e delle categorie di posti. La domanda per essere ammessi deve essere compilata esclusivamente con la procedura telematica sul sito https:concorsi.gdf.gov.it entro il 21 ottobre. Si invita alla lettura del bando per ogni altra informazione utile e per i requisiti generali e specifici richiesti.