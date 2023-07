Rassegna Ra.Re alla conclusione Lo stile cantautorale di Cantarelli sarà protagonista al San Giacomo

Il concerto del cantautore avenzino Renzo Cantarelli farà da cornice musicale alla penultima giornata della rassegna ‘Ra.re’, il festival della Resistenza organizzato da ‘Spazio Albe1ca’ di Luciana Ceccarelli e Marina Babboni. L’appuntamento è per le 21,15 di sabato all’ex ospedale San Giacomo. Il concerto coincide con l’uscita del quinto album del cantautore intitolato ‘Celeidoscopio’: dieci brani uniti da uno stile cantautoriale classico, ma diversi fra loro per genere. Brani di stampo country che si legano a tempi di samba. Atmosfere floydiane che si intrecciano con brani di matrice elettronica. "Sono molto contento di partecipare a questa rassegna perché fare arte e cultura richiede non soltanto competenze e professionalità ma anche passione e molta dedizione – dice Cantarelli –. Spazio Alberica si sta impegnando proponendo programmi di alto spessore culturale e di questo se ne sente un bisogno enorme. Credo che cultura e arte siano le uniche armi vincenti contro l’abbandono, il degrado e la violenza e riescano ad arginare il fiume della disgregazione. Onorato quindi di partecipare con un mio live, che non sarà una semplice presentazione, ma piuttosto un ripercorrere quella che è stata in questi anni la mia attività musicale. Sarà un incontro fra amici, proprio come quando ho cominciato suonando la chitarra e cantando nelle occasioni di ritrovo. Spero davvero di condividere con chi vorrà partecipare, il mio racconto musicale e soprattutto ritrovarci insieme in quel percorso formidabile che ci ha visto protagonisti, senza nostalgie ma piuttosto consapevoli che il nostro compito non è ancora finito, ora più che mai dobbiamo continuare a resistere". Renzo compone da oltre trentacinque anni, ma ha saputo nel tempo rinnovarsi, sperimentando nuove strade e mantenendo sempre un suo stile inconfondibile.

"Non ho mai perso l’entusiasmo né quella tensione durante l’attesa – aggiunge Cantarelli –, la soddisfazione maggiore di questo lavoro è che dopo pochi giorni dall’uscita dell’album le persone che ti seguono, ti inviano vocali dove cantano le tue canzoni.". Il lavoro è stato mixato e registrato negli studi di ‘Media Wave’ da Mirko Mangano. Gli arrangiamenti sono stati curati da Massimo Alibani. Il Cd è distribuito in Toscana, Liguria e Piemonte e si stanno aggiungendo ogni giorno nuovi punti vendita. In zona si può acquistare alla libreria Bajni di via Verdi, al Carrefour Express di via Toniolo e alla cartolibreria ‘La Piazza’ in piazza Menconi.

Alessandra Poggi