Ragazzi e ragazze alla prova in laboratorio Imparano anche le regole per garantire la sicurezza

Per fare scienza bisogna conoscere le regole e rispettarle; bisogna stare attenti a quali sostanze si mescolano, e a non rovesciare niente. Lo scorso venerdì (era il 10 marzo) la classe Seconda “G“ è entrata nel laboratorio di scienze, ma si sa che nell’aula ci sono rischi e pericoli e per svolgere un lavoro coi fiocchi bisogna rispettare tutte le norme di sicurezza. E così prima di iniziare gli esperimenti la professoressa Antola Irene (nella foto) ha spiegato a tutti gli alunni le regole per lavorare in modo sicuro: se si hanno capelli lunghi vanno legati; non toccarsi occhi naso e bocca durante lo svolgimento dell’esperimento; non si devono indossare bracciali collane o sciarpe lunghe. Gli alunni devono usare il rispettivo materiale che la professoressa ha preparato sul tavolo. Se i reattivi vengono a contatto con la pelle, gli alunni devono comunicarlo subito all’insegnante e bisogna utilizzare gli appositi guanti eo gli occhiali di protezione. Per fare alcuni esperimenti c’è bisogno del calore delle fiamme e “non si scherza con il fuoco”. E’ stata l’insegnante a fare codesto esperimento, mostrandolo agli alunni con sufficiente distanza. Gli alunni hanno svolto l’attività in tutta sicurezza.