Ragaglini torna nei quartieri per la ’campagna di restituzione’

E’ iniziata la campagna di ‘restituzione’ da parte deel candidato a sindaco Cesare Maria Ragaglini, che torna nei quartieri della città per dare risposte puntuali ai problemi dettagliati che erano stati segnalati dai cittadini nei precedenti incontri.

Il primo appuntamento si è svolto per la zona di Ronchi Poveromo nel pomeriggio di giovedì alla pizzeria Da Nino di via Poveromo. Si tratta di un quartiere particolare, ricco di storia e di verde, che ha tanto da offrire a residenti e turisti: una bellezza paesaggistica straordinaria tra il verde delle pinete e il mare; una piazza, quella dei Ronchi, che è

pressoché unica per la posizione e per la ricchezza del verde, pensata e realizzata per la sosta al fresco sotto i pini marittimi, per i giochi dei bimbi e per le attività culturali; un territorio che la saturazione cementizia degli anni del boom è riuscita ad intaccare per fortuna solo in parte.

"Questa zona non ha nulla da invidiare alla vicina Forte dei Marmi ed è per questo che va mantenuta e valorizzata in maniera corretta con interventi mirati e non invasivi", ha detto Ragaglini incontrando i cittadini per poi passare alle soluzioni individuate per il quartiere con alcuni punti essenziali: "Manutenzione costante della pulizia del verde e sanzioni per le discariche abbandonate a bordo strada grazie anche alla videosorveglianza posizionata ad hoc. Un potenziamento dei trasporti pubblici e dei servizi di accesso alle comunicazioni telefoniche e internet. Interventi di manutenzione straordinaria sul reticolo idrogeologico, sui fossi e canali andando a eliminare le pericolose tombature. Aiuti alle piccole attività commerciali e incentivi per le nuove aperture. E ancora programmazione annuale delle attività culturali e non in collaborazione con gli operatori del turismo".

Sul nodo dell’aeroporto di Cinquale il candidato ha assicurato che garantirà "una valutazione approfondita e partecipata con possibilità anche di diversificare l’utilizzo dell’area". Infine la promessa di provvedere alla verifica della situazione della tassazione Imu per i terreni tassati come edificabili anche se non lo sono.