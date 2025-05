La ’Notte Blu’ è alle porte. Bancarelle e locali aperti. Il Comune cerca ambulanti

Negozi aperti, gastronomia, bancarelle, musica, eventi e tanti tavoli all’aperto dove trascorrere una serata in allegria. Anche quest’anno in centro a Marina di Carrara torna la ‘Notte Blu’, uno degli eventi dell’amministrazione comunale più attesi dell’estate da cittadini e turisti. Una tradizione molto sentita che come sempre vedrà la partecipazione di centinaia di persone, che per l’occasione indosseranno abbigliamento o accessori a tema. Anche negozi, bar e ristoranti creeranno atmosfere in blu per rendere unica questa festa.

In vista di questo appuntamento, di scena il 6 agosto nel cuore di Marina, palazzo civico ha pubblicato il bando per l’assegnazione di concessione temporanea di 60 posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica. La vetrina della ‘Notte Blu’ è sempre molto ambita dagli ambulanti, che ogni anno fanno a gara per accaparrarsi una postazione. Le aree individuate per il posizionamento dei posteggi, dalle 18 di mercoledì 6 agosto all’una del giorno successivo saranno piazza Ingolstadt, via Ingolstadt nel tratto tra via Venezia e viale Colombo, via Venezia nel tratto tra piazza Nazioni Unite e via Rinchiosa, corso Garibaldi (tratto tra viale XX Settembre e la via Rinchiosa), via Maggiani (tratto tra viale XX Settembre e via Fiorillo), via Nazario Sauro (tratto via Fiorillo e via Garibaldi), piazza Nazioni Unite, piazza Menconi e viale XX Settembre.

Il bando è riservato ad operatori non professionisti e professionisti. Possono presentare domanda i titolari di attività che vendono prodotti dell’artigianato, vendita e somministrazione di prodotti alimentari, merci di modico valore prodotte dagli operatori non professionisti, prodotti non alimentari. Sono esclusi, invece, articoli di ferramenta, animali, articoli per l’igiene e la pulizia. Le domande, compilate sull’apposito modello predisposto dal Settore 3 attività produttive/servizi educativi e scolastici, devono essere inoltrate entro e non oltre il 18 luglio 2025 tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected], oppure presentate a mano al Protocollo generale del Comune. Per info 0585 641346, 641224 oppure scrivere una mail a [email protected], [email protected] Il bando e la domanda per gli aspiranti espositori all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it