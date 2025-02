Raccomandate. Lunghe code e disservizi

Avvisi di raccomandata lasciati nella cassetta delle lettere senza suonare al destinatario: è quanto sta succedendo in questi giorni a diversi cittadini che hanno chiamato il nostro giornale per denunciare il disservizio. E come se non bastasse questi cittadini lamentano lunghe attese all’ufficio postale per scoprire che quella raccomandata in realtà non è mai arrivata alla filiale indicata. E così tocca tornare alle Poste anche per due o tre giorni a fila.

L’ultima in ordine di tempo a rivolgersi al nostro giornale è Barbara Danesi che parla anche a nome di altri. "I postini non suonano e mettono gli avvisi nella cassetta delle lettere, a me è successo tre volte nelle ultime settimane – racconta –. La prima volta ero in soggiorno dove il campanello si sente bene, sono scesa per andare a fare la spesa e ho trovato l’avviso. Sono andata alle Poste il giorno stabilito e la raccomandata non c’era. Sono nei giorni seguenti e sono riuscita a prenderla dopo quaranta minuti di attesa. L’ultimo caso è di lunedì alle 14:14 e avevo appena aperto la porta di casa a una mia amica. Da cittadina lo trovo intollerabile perché i postini non suonano e io deve prendere la macchina e andare a Carrara perché abito ad Avenza. Con le raccomandate non è più tollerabile, devono dare un servizio non creare un disservizio e per una raccomandata far perdere del tempo e costringere a rifare la coda. L’ho vista dalla finestra la postina e se la vedo posso riconoscerla, non ha suonato".