Raccolta medicinali per i malati in difficoltà Il Comune di Massa si unisce alla campagna solidale 'Raccolta del farmaco' per garantire oltre 1 milione di medicinali a persone in povertà sanitaria. La raccolta coinvolge 5.000 farmacie e 25.000 volontari in tutta Italia. Sono richiesti soprattutto antinfluenzali e medicinali pediatrici.