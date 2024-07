Raccolta fondi per il ’Baracchini’. Serviranno per gli strumenti del nuovo indirizzo musicale

La raccolta fondi non è ancora conclusa, ma il risultato si sta avvicinando. L’istituto comprensivo ’Baracchini’ di Villafranca Bagnone ha ottenuto l’indirizzo musicale, che conta tre ore in più di musica, da svolgersi in orario pomeridiano. Tra gli strumenti a scelta ci saranno pianoforte, chitarra, tromba, clarinetto.

Così gli studenti che a settembre frequenteranno la prima media avranno un’opportunità in più. Adesso però serve un aiuto concreto per acquistare gli strumenti musicali. La Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone ha quindi deciso di collaborare e sostenere l’istituto comprensivo ’Flavio Torello Baracchini’ di Villafranca e Bagnone nell’avvio dell’indirizzo musicale che da settembre sarà attivo per la scuola secondaria. A Filetto l’iniziativa è stata presentata a tutti, durante una serata in cui si è esibita la Junior Band della Filarmonica, formata da giovani del territorio, molti dei quali frequentano l’istituto ’Baracchini’. Durante la serata sono stati raccolti fondi con l’obiettivo di arrivare a 3500 euro per acquistare gli strumenti musicali e fornire agli studenti il materiale adeguato per iniziare il percorso.

"Volevamo ringraziare - dice la presidente della Filarmonica, Bianca Lazzeroni - tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto, partecipando al concerto della Junior Band della Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone. Durante la serata sono stati raccolti 1300 euro. Lo scopo è quello di sostenere la scuola secondaria dell’istituto Baracchini nell’acquisto di strumenti e materiale per l’avviamento dell’indirizzo musicale". La raccolta fondi non è ancora conclusa, chi volesse contribuire potrà farlo grazie a una piattaforma Gofundme, dal nome ‘Musica all’Istituto Baracchini: sosteniamo la nostra scuola!’ che conta già diverse donazioni, o inviando un bonifico direttamente alla scuola. "I nostri ragazzi sono energia pura - aggiunge - e dopo il concerto di Filetto potrete avere il piacere di ascoltarli nuovamente nel loro saggio di fine anno, in cui daranno dimostrazione del grande lavoro svolto in questi mesi. Vi aspettano giovedì dalle 20,30 nella suggestiva piazza Santa Maria a Bagnone. L’unione fa la forza e siamo onorati del costante sostegno".

Monica Leoncini