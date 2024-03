Raccolta alimentare dei volontari Mycelium per le famiglie fragili

Nata da un gruppo di ragazzi di Massa che "hanno sofferto la mancanza di luoghi d’aggregazione dove divertirsi, creare connessioni, conoscere nuove realtà e vivere i propri interessi", l’associazione Mycelium si mobilita per aiutare famiglie fragili e produttori. L‘associazione invita i cittadini ad aderire alla prima raccolta alimentare etica che si svolgerà presso il negozio ‘Naturasì’ di Massa, in via Bastione 43 per l’intera giornata di domani (ore 9.30-13.30, 16.30-19.30). Si potrà contribuire scegliendo quanti (anche uno solto) e quali prodotti acquistare. I volontari dell’associazione saranno all’ingresso del negozio anche per guidare alla spesa per la raccolta. Il ricavato verrà interamente consegnato a fine giornata, a una casa famiglia onlus di Viareggio. La scelta di questi particolari prodotti (biologici e a km zero) è un modo per sostenere simbolicamente i piccoli agricoltori.