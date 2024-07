Quintetto d’archi in concerto alla Green Beach

Questa notte alla Green Beach di Cinquale appuntamento con la musica di qualità. A partire dalle 21.15 sul palco il quintetto d’archi ’Open Strings Quintet’ che presenta ‘Il ‘900 Classic/Rock’ con musiche di Bartók, Šostakovic, Rota, Queen, Pink Floyd, Beatles, Abba, Europe, eseguite da Virginia Ceri (violino), Alessandro Giani (violino), Sabrina Giuliani (viola), Andrea Landi (violoncello), Enrico Ruberti (contrabbasso). Una produzione Fondazione Ort. ’Open’ è da intendersi come apertura verso esecuzioni non strettamente legate alla musica classica, ma verso tutta la musica bella, la musica buona, quella che ti siedi, ascolti e ti emozioni. Perché non esiste musica di serie A e musica di serie B, ma solo la buona musica. Biglietti posto unico 5 euro, in vendita dalle ore 20. Per informazioni, tel. 368 410947 o email [email protected]