Quindici nuovi operatori formati per l’uso del Dae grazie al Mutuo Soccorso

Si è concluso giovedì scorso il percorso intrapreso da 15 cittadini per divenire operatori BLS-D laici, dopo apposito corso alla sede della Società di Mutuo Soccorso di Tendola. Tre settimane di autentica dedizione per la vita nel contesto della Mutuo Soccorso dove si è svolta la cena di ringraziamento alla presenza della sindaca di Fosdinovo Camilla Bianchi assieme a tutti gli allievi e al presidente della Pubblica Assistenza ’Concordia’ del capoluogo Antonio Capovani e a Mario Mariani presidente della SMS. "Rinnoviamo i complimenti – ha detto quest’ultimo - a chi è messo in gioco per il bene di tutti attraverso il corso di formazione. Ora i territori di Fosdinovo sono più sicuri e cardioprotetti". I nomi dei ’formatori’ che si sono succeduti ad addestrare i nuovi operatori di DAE: Margherita Guarracino, Romeo Brizzi, Eva Ceccarelli, Lucia Bertelà, Matteo Viviani. "E’ merito loro – aggiunge ancora Mario Mariani- se i partecipanti : Mariani Elena, Ratti Rosalia, Conti Claudio, Ratti Sara, Frediani Manuel, Dazzi Guido, Barli Tebaldo, Lambruschi Sauro, Brizzi Marzio, Morotti Cristian, Bianchi Paola, Benacci Valeria, Gregorini Fabrizio sono divenuti Soccorritori Laici addetti alla Rianimazione di Base attraverso l’ausilio del Defibrillatore Automatico Esterno".

Roberto Oligeri