Questura al fianco dei cittadini. Avenza sotto i monitor di pattuglie e controlli speciali

La questura ancora al fianco dei cittadini di Avenza. Prosegue anche in questi giorni l’incessante l’attività delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Nel bilancio sono state identificate 83 persone, di cui 34 pregiudicato, 22 extracomunitari, controllati 51 veicoli ed elevati 8 contravvenzioni per violazione del codice della strada. Gli operatori hanno anche sequestrato una una modica quantità di hashish, con relativa segnalazione per detenzione all’autorità amministrativa. A seguito di una recrudescenza di episodi di furto ai danni di esercizi commerciali e autovetture nella zona di Avenza, sono stati intensificati i servizi interforze di controllo straordinario del territorio ad ‘alto impatto’. E proprio per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini, nei giorni scorsi la questura ha predisposto specifici servizi decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposti dal questore Santi Allegra. Le operazioni hanno visto impegnato personale del reparto Prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, volanti della questura e del commissariato di Carrara, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale. Le attività operative hanno previsto posti di controllo fissi e mobili, mirate attività di pattugliamento e specifiche azioni di contrasto in zone territoriali dove è più rilevante la presenza di cittadini extracomunitari, per verificare la regolarità di persone e veicoli, assicurare la presenza costante sul territorio e prevenire azioni delittuose.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata focalizzata in particolare sulle zone di piazza Menconi, piazza Ingolstadt, Fossone, Bonascola, in prossimità della stazione ferroviaria, di via Toniolo e via Sforza e nei pressi del ponte di via Gino Menconi, aree nelle quali sono stati segnalati numerosi episodi di criminalità e concentrazioni di extracomunitari dediti ad attività illecite, creando allarme sociale e disturbo del regolare svolgimento delle attività commerciali. L’obiettivo primario che la questura si prefigge è quello di implementare l’azione di deterrenza e contrasto dei fenomeni di microcriminalità e illegalità diffusa, migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini e restituire tranquillità ai residenti e alle attività commerciali.