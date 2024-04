Questura al... femminile. Doppia novità al vertice

Il questore Santi Allegra ha dato il benvenuto nei giorni scorsi al vicario del questore di Massa Carrara, il primo dirigente Maria Antonietta Curtolillo, e alla dirigente della Divisione anticrimine, il vice questore Emanuela Sozzi. L’insediamento della dottoressa Curtolillo nella provincia apuana ha avuto luogo pochi giorni fa, dopo aver salutato la sua ultima sede di lavoro, la questura di Messina dove, trasferita nell’ottobre 2022, aveva assunto l’incarico di dirigente della Divisione anticrimine.

Maria Antonieta Curtolillo, laureata in Giurisprudenza all’unversità di Messina, entra a far parte della polizia di Stato nel marzo del 2000 in qualità di frequentatrice del 91° corso per Vice commissari in prova. Al termine del corso, nel gennaio del 2001, viene assegnata al Commissariato distaccato di Lametia Terme, ove si occupa nello specifico dell’Ufficio volanti e dei servizi di ordine pubblico presso il locale centro di permanenza temporanea e accoglienza per cittadini extracomunitari. Nel novembre 2004, trasferita alla questura di Messina, svolge diversi incarichi: dirigente della sezione Motorizzazione, del Commissariato distaccato di Patti, dell’Ufficio Immigrazione e infine, dell’Ufficio personale. Nel 2018, lasciata Messina, prosegue il proprio percorso professionale presso la questura di Reggio Calabria, quale dirigente del Commissariato distaccato di Villa San Giovanni. In seguito, trasferita nell’ottobre 2020 alla questura di Enna, sarà prima dirigente facente funzioni della Divisione anticrimine e poi, nel 2021, a seguito della promozione a Primo dirigente, diventa dirigente titolare. L’ultima sede, prima di giungere a Massa, è stata la questura di Messina da ottobre 2022 ad aprile 2024.

Emanuela Sozzi è entrata in polizia nel 1994, ha prestato servizio presso l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Torino, per passare in seguito alla Squadra Mobile della questura di Pisa. Nel 2003 assume l’incarico di vice dirigente dell’Ufficio prevenzione e soccorso della questura di Genova, nonché in seguito, l’incarico, sempre a Genova, di portavoce e responsabile dell’Ufficio stampa dell’Ufficio di gabinetto. Prosegue il proprio percorso professionale quale dirigente del Commissariato di Nervi e poi dirigente dell’Ufficio regionale Liguria del Servizio centrale della Polizia criminale, per passare poi ad assumere la dirigenza del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica Liguria. A Massa dirige la Divisione anticrimine.