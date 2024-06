Quelle coppie inossidabili. Festa grande a Montignoso

Grande festa ieri a Montignoso dove è stato celebrato il patrono San Vito. E come tradizione, a Villa Schiff, l’amministrazione comunale ha festeggiato gli anniversari di matrimonio di chi ha raggiunto i 50, 60, 65 e 70 anni di unione, in tutto ben 60 coppie. Un sì ribadito nella funzione religiosa celebrata da don Alessio Bertocchi. "Una giornata emozionante – ha detto il sindaco Gianni Lorenzetti – in cui abbiamo rinnovato una grande promessa d’amore tra persone che continuano a ispirarci con la loro dedizione e affetto reciproco. Desidero esprimere i miei più sentiti complimenti a tutte le coppie per questo traguardo straordinario. La vostra storia è un esempio di amore e perseveranza per tutta la comunità". A arricchire la festa, la musica dell’Orchestra giovanile della scuola G.B. Giorgini diretta dal professor Gigi Pellegrini. Ma ecco i festeggiati.

70 anni di matrimonio (nozze di titanio): Giuseppe Del Giudice e Vilma Spinetti.

65 anni (nozze di platino): Luigi Bragazzi e Anna Maria Gabrielli, Giuseppe Del Giudice e Adele Tassi, Giuseppe Pucci e Maria Micheli.

60 anni (nozze di diamante): Rizieri Bascherini e Angela Vignali; Carlo Bertocchi e Maria Giuditta Giorgieri; Paolo Bertocchi e Alba Genovesi; Gino Del Freo e Giovanna Petracci; Palmiro Del Freo e Marisa Ronchieri; Diego Di Meo e Ilva Corotti; Piero Gianfranceschi e Maria Teresa Baccili; Dario Giannini e Giuseppina Domenici; Bruno Grisoli e Anna Maria Manucci; Omero Parmi e Dina Lorenzetti; Piero Rafanelli e Mirella Nurchis; Florindo Ronchieri e Carla Lucchesi; Giovanni Ronchieri e Veranda Grillotti; Vinicio Tarabella e Armida Mazzei; Piero Zampolini e Silvana Gazzoli.

50 anni (nozze d’oro): Piercarlo Albertosi e Anna Dieci; Giovanni Baldi e Andreina Germelli; Massimo Baldoni e Manuela Bigini; Silvio Barberi e Nicoletta Baldi; Enrico Benedetti e Bianca Baldini; Francesco Bennati ed Ermana Farusi; Eugenio Bertocchi e Lidia Chioni; Otello Bertocchi ed Emanuela Del Freo; Lido Bonuccelli e Maria Bobbio; Oreste Bragazzi e Mara Pardini; Dino Cagetti e Alessandra Gallini; Silvio Castagnoli e Natalina Raffaelli; Mario Castelli e Rita Bicicchi; Pietro Cenderelli e Paola Desolati; Franco Chericoni ed Emilia Paolini; Piero Corbani e Giuliana Balderi; Maurizio Dell’Amico e Fiorella Del Giudice; Gian Cesare Discepoli e Piera Convalli; Franco Edifizi e Primarosa Gronò; Gino Egrotelli; Giuseppe Farina e Monica Piolanti; Guglielmo Ferrari e Patrizia Manfredi; Giuseppe Gaetani e Giuseppina Rigano; Giancarlo Germelli e Anna Caterina Ceccarelli; Sauro Grassi e Margherita Chioni; Lino Guadagni e Paola Leonardi; Franco Leonardi e Luciana Giannini; Federico Peiro e Rossella Lucchetti; Giampaolo Maghelli e Mara Germelli; Gennaro Marrazzo e Katia Francesconi; Enzo Cardini e Adriana Montomoli; Giovanni Nardi e Livina Edifizi; Maria Ortenzia Nari; Vittorio Passalacqua e Maria Teresa Germelli; Vittorio Pitanti e Maria Chiara Salvatori; Cesare Poggi e Marilena Nari; Piero Sacchetti e Silva Pinarelli; Bruno Sermattei e Maria Chioni; Iolando Spinetti e Oriana Edifizi; Domenico Tarabella e Ilva Zella; Marino Tonetti e Luisa Giannetti.