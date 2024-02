Quaranta: lo yacht del lusso con tutti gli optional firmati Tisg Il cantiere navale Tisg ha presentato il nuovo super yacht Admiral Quaranta, realizzato in collaborazione con lo studio monegasco The A Group. Con una lunghezza di 40 metri, l'imbarcazione offre un design elegante e spazi interni di lusso, con 6 cabine ospiti e ampi spazi esterni. Quaranta rappresenta un nuovo segmento di produzione per il gruppo di Giovanni Costantino, mantenendo gli alti standard di qualità e innovazione che contraddistinguono il brand.