Quanto i canoni della società influenzano i ragazzi

La classe 3A del plesso Staffetti ha svolto un’indagine rivolta alle classi terze dell’istituto. Dal sondaggio sono state ricavate percentuali che aiutano a comprendere il pensiero e il punto di vista degli adolescenti nella società di oggi. I risultati dimostrano che i ragazzi tengono più all’immagine che all’essere, che la maggior parte segue la moda e vorrebbe migliorare parti del proprio corpo: le più comuni sono naso, peso e fisico. Pur di raggiungere l’immagine ideale alcuni sono disposti a fare di tutto, pur di vedersi belli allo specchio, arrivando addirittura a smettere di mangiare fino a non avere più autonomia e sviluppare un vero e proprio disturbo non solo mentale ma anche fisico (anoressia e bulimia si stanno diffondendo anche nei ragazzi della nostra età). Questi dati confermano che, anche se non sembra, tutti sono influenzati dai canoni imposti dalla società. Nonostante ciò, dall’esito di un quesito è risultato che nessuno sceglie le amicizie in base all’aspetto, ma basandosi su personalità e spessore. Per fortuna almeno in amicizia gli adolescenti non si basano sulle prime impressioni iniziali. “Non si giudica un libro dalla copertina” , questa mentalità dovrebbe appartenere a tutti i ragazzi in cerca di un amico. Purtroppo in un altro questionario è risultato che i ragazzi e gli adulti di oggi scelgono il partner in base all’aspetto, senza curarsi più di tanto della personalità. Speriamo che in un futuro le persone saranno giudicate per la loro unicità e non per la loro immagine.