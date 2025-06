Musica Festa in piazza con la Bandabardò

Stasera, alle 21.30, in piazza Matteotti, arrivano le musiche scatenate della Bandabardò con il loro ‘Fandango tour’. Bandabardò è una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto: il pubblico partecipa cantando ogni canzone, duettando con gli artisti sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’intesa che non smette mai di sorprendere. Un affetto che si traduce in grandi numeri non solo ai live: tredici album pubblicati (inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere), un Dvd, un’autobiografia ufficiale e, in occasione dei 25 anni di carriera, una nuova versione di Beppeanna, ‘Se mi rilasso collasso’, cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Nel 2023, in occasione del loro trentennale, hanno pubblicato il libro ‘Se mi rilasso collasso’, trent’anni di musica, parole, battaglie, sorrisi, sudore sotto e sopra il palco. Nel 2025 Bandabardò riparte con il primo album della sua nuova storia, ’Fandango’, il primo senza quella gemma preziosa che è stato Erriquez. Sul palco di piazza Matteotti porteranno un repertorio nel quale ci saranno le canzoni più amate e cantate dal pubblico, ma anche alcuni brani poco eseguiti. L’ingresso è gratuito.