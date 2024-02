"Quando Gianni Morandi suonò con i Supernovas al cinema Mazzini di Massa"

"Al festival della canzone italiana in corso al Teatro Ariston di Sanremo, ho rivisto il ’nostro’ Gianni Morandi, sempre in forma e in perfetta salute musicale: essendo coetanei subito il pensiero è andato a quel giorno di 60 anni fa".

A ricordare i bei tempi è Bruno Giampaoli, presidente di Italia Nostra sezione Massa Montignoso, che rievoca un episodio molto speciale e legato a doppio filo alla città di Massa. "Si tratta di un episodio avvenuto sempre di questo periodo, ovvero l’11 febbraio, quando Gianni Morandi venne per la prima volta a Massa al cinema Mazzini. L’evento era il veglione di carnevale, dove avrebbe cantato i suoi ultimi successi, trovando sul palco anche la nostra giovane orchestra dei Supernovas, la quale che per l’occasione ebbe l’onore di accompagnarlo. Nella foto ritrovata (qui a fianco), anche lei vecchie e sbiadita, si può comunque vedere al centro un giovanissimo Gianni Morandi con in mano una clavietta (tastierina a fiato) presa al pianista Giancarlo Lazzini. Alla sua destra c’è invece il sottoscritto Bruno Giampaoli alla chitarra, mentre a sinistra alla chitarra basso, Alessandro Leoncini e dietro, quasi nascosto, alla batteria Rodolfo Veschi. Poi ancora in fondo un poco confusi, Giancarlo Lazzini al pianoforte e di spalle Osvaldo Romiti. Fu una serata indimenticabile – conclude Giampaoli – e da ricordare".