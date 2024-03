Quadragolare di calcio e convegno

Tutto pronto per stamani alle 9,40 con la manifestazione sportiva in programma all’impianto sportivo di Romagnano ’Facciamo rete contro la violenza sulle donne’, dove il calcio servirà per sensibilizzare su un tema importante. La giornata proseguirà, dalle 16, con il convegno provinciale dell’Anmic sul tema: ’La violenza e la discriminazione sulle persone con disabilità: l’importanza di fare rete sul territorio’. Stamani si terrà un quadrangolare di calcio a 7 maschile con la Polizia municipale di Massa, gli svizzeri dell’Heuberger Group e le Nazionali dei magistrati e dei sacerdoti. A seguire si terrà una rappresentazione di calcio a 5 femminile che vedrà scendere in campo la Polizia municipale e la Nazionale italiana delle suore. Una giornata di sport e di impegno sociale per prevenire e combattere la violenza sulle donne e sulle persone con disabilità.