La rassegna ’Carrara si racconta’ in sei libri

Carrara si racconta. Al via la terza edizione della rassegna letteraria dedicata ai libri del territorio organizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con la Sea Società editrice apuana e l’Accademia Albericiana, che quest’anno per la prima volta sarà dislocata in varie sedi e non più ambientata solo a Palazzo Cucchiari come gli altri anni. E proprio a Palazzo Cucchiari si comincia martedì 6 maggio alle 18 con la presentazione della riedizione di ’O pi segna, segna pi. Vita, morte e apparizioni di Garibaldi Benedetto Vanelli detto Gregò’ del compianto Manrico Viti, autore da riscoprire su cui si confronteranno gli studiosi Daniele Canali e Gualtiero Magnani.

Mentre mercoledì 14 maggio sempre alle 18 all’Autorità Portuale sarà presentato al pubblico ’Il Carnevale di Marina di Carrara’ di Carlo Fanti da parte di Caterina Biso e Filippo Arrighi. Venerdì 23 maggio di nuovo a Palazzo Cucchiari sarà poi la volta di "Rifugi, bivacchi e baite delle Apuane" dedicato ai luoghi di ritrovo e riposo delle nostre montagne, incontro che vedrà la presenza dell’autore Antonio Cordiviola con Michele Poli, Andrea Ribolini e la nuova presidente Cai Lucia Geloni, iniziativa associata ai Venerdì del Cai (in collaborazione con il Cai Sezione di Carrara).

Venerdì 30, di nuovo all’Autorità Portuale, Enrico Giuliani, Filippo Arrighi e Giuseppe Dini parleranno di ’Marina, Avenza e dintorni’ di Luigi Dini. C’è molta attesa per il nuovo volume di ricordi della poetessa Alma Vittoria Cordiviola, intitolato "Stréfli sparpaiati d’ memoria" che sarà presentato in un’occasione speciale al Fuori Luogo (e sarà il primo di una serie di appuntamenti mensili dedicati al dialetto appunto al Fuori Luogo) e che rappresenterà una bella occasione di "contaminazione e dialogo con realtà diverse del territorio". Appuntamento quindi giovedì 5 giugno con Davide Lambruschi, Gualtiero Magnani, Matteo Procuranti e l’autrice Alma Vittoria Cordiviola.

Infine giovedì 12 giugno "L’isola che non c’è" di Cesare Micheloni sarà presentato alla Rc Music di Avenza da David De Filippi, Marcello Palagi e l’autore Cesare Micheloni.

"Siamo soddisfatti delle proposte che la terza edizione della rassegna ’Carrara si racconta’ offrirà al suo pubblico, pubblico sempre numerosi e affezionato che contiamo di allargare e coinvolgere sempre di più – dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -Ringrazio Luca Galeazzi e la Sea che con le loro scelte editoriali di assoluta qualità consentono a questa rassegna di raccontare al meglio e nella sua straordinaria varietà il nostro territorio" ha detto l’assessore alla cultura Gea Dazzi. "Attraverso di essa sarà possibile conoscere l’aspetto letterario dei nostri concittadini, che spesso ignoriamo; cerchiamo fuori quello che abbiamo già in casa", ha aggiunto Gualtiero Magnani, ideatore della rassegna.