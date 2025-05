Carrara est, al via i lavori. Citta blindata e disagi

Al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di Carrara est. Il cantiere aprirà la prossima settimana, nello specifico lunedì 5 maggio e l’intervento è diviso in due lotti. Il tutto prevede un investimento da 2,5 milioni di euro, finanziati con i fondi del bando delle Periferie. Con il primo lotto saranno rifatti i marciapiedi nel tratto di via Cavour tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile, via Bartolini, via Cucchiari e via Buonarroti, mentre con il secondo si interverrà invece su via Tacca, via Cattaneo e via Dell’Amico. Parallelamente si procederà anche sugli interventi a ovest, con il rifacimento dei marciapiedi di piazza Monzoni, via del Cavatore, via Solferino, via Chiesa, via Canova, via Sarteschi e via Monterosso e, successivamente, con quelli di via Verdi.

Ma anche altri cantieri partiranno a breve come i lavori di adeguamento idraulico di Canal del Rio e i lavori di restauro di palazzo Rosso e palazzo Pisani. "Tutti questi cantieri cambieranno nei prossimi mesi il volto a una parte importante di città, riqualificandola e rendendola ancora più bella – spiega l’assessore ai Progetti speciali Moreno Lorenzini –. Si tratta di un impegno che come amministrazione ci siamo presi, e che ha richiesto il superamento di problemi che si portavano avanti da anni. Ringrazio per questo tutti gli uffici e i tecnici comunali per il loro impegno e il loro lavoro, siamo consapevoli che di strada ce ne sia ancora da fare e che ci aspetta qualche disagio, ma sono sicuro che alla fine ne varrà la pena".

Con l’apertura dei cantieri sarà istituito un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza XXVII Aprile (stalli di sosta a lisca per circa 10 metri lineari sul lato monti della piazza e parte di carreggiata), al fine di consentire l’occupazione del suolo pubblico con l’area di cantiere. Il divieto di transito riguarda solo parte di carreggiata lato Sarzana della piazza. Dovrà essere consentito il transito fino agli accessi carrabili presenti e il transito ai mezzi di soccorso, emergenza, in servizio antincendio, delle forze di polizia, in servizio di pronto intervento. Per consentire l’apertura del cantiere sarà previsto un divieto di sosta ambo i lati con rimozione e il restringimento della carreggiata stradale per tutti i veicoli in via Cavour, nel tratto compreso tra via del Cavatore e piazza XXVII Aprile.