Due negozi devastati dai ladri. In fuga con pochi spiccioli. Le telecamere sotto esame

Una manciata di spiccioli. E’ il bottino con cui la notte della festa del lavoro sono fuggiti i ladri che hanno preso di mira i negozi di una parrucchiera e di un centro estetico di Via Sismondo a Pontremoli. Dietro di loro però hanno lasciato un conto ben più salato a causa dei danni da ripagare per l’effrazione e tanta rabbia difficile da contenere. Le due incursioni sono avvenute in successione con le stesse modalità. Utilizzando una sbarra di ferro hanno forzato le porte di ingresso poi hanno cercato i soldi nella cassa, ma in entrambi i casi hanno racimolato solo delle monetine. Hanno lasciato sparsi sul pavimento fogli, fatture, ricevute e prodotti.

"Quando sono arrivata davanti al negozio verso le 8.30 – spiega una delle due titolari – ho trovato una delle porte spalancata. Sono entrata e ho trovato la cassa ribaltata e svuotata. Ma alla chiusura avevo lasciato poche monete. Hanno aperto i cassetti e alcuni prodotti sono finiti per terra assieme a documenti vari. I ladri cercavano soldi che però non c’erano. Ora però ci sono da riparare i danni, e rimane l’amarezza. Poi il pensiero che qualcuno si intrufoli nel tuo locale frugando a destra e a manca disturba psicologicamente. Meno male che non ci sono stati atti vandalici". Qualcuno di notte nello stabile pare abbia sentito dei rumori provenire dal piano terra, ma affacciandosi non ha visto nulla. Sulle porte del negozio di parrucchiera e del centro estetico, distanti meno di 50 metri uno dall’altro, hanno fatto rilievi per cercare di identificare i ladri. Nella strada sono sono diverse le telecamere che potrebbero avere ripreso l’azione dei malviventi.

