Punto di lettura e scambio di libri. Ecco la ’libreria’ al Monte di Pasta

Una nuova ’libreria’ è stata inaugurata sul Monte di Pasta, il parco pubblico più grande e bello di Massa. Un polmone verde che s’innalza al centro della città, ricco di vegetazione mediterranea e che culmina in uno spazio sospeso tra le Apuane, il Castello Malaspina e la costa, in uno scenario mozzafiato. "Ringrazio l’associazione Insieme – dice Paolo Casotti, presidente dell’associazione Uisp Grande Età, che gestisce il parco da alcuni anni, con non poche difficoltà – per aver portato da noi questo importante progetto di ’Libri in viaggio’, punto di lettura e di scambio libri per tutte le persone che vorranno avvicinarsi al nostro angolo lettura per trovare serenità e tranquillità, lontano dal traffico. ’Libri in viaggio’ è una interessante iniziativa volta a diffondere la cultura della lettura e del libro tra la gente. E il Monte di Pasta è il luogo ideale. Ringrazio della proposta Angela Maria Fruzzetti e il consigliere comunale Daniele Tarantino".

E’ la terza postazione di ’Libri in Viaggio’ realizzata sul territorio, dopo Castagnara e Forno. L’obiettivo è quello di portare libri nelle zone periferiche della città ed avvicinare le persone al viaggio della lettura. I libri si possono prendere ma anche portare per una sorta di scambio culturale. L’iniziativa ha la collaborazione di Eventi sul Frigido, Bookcrossing Massa e le associazioni culturali San Domenichino e Versilia Club. Presente anche l’assessore del Comune di Massa, Matteo Basteri, che ha elogiato il progetto. Un ringraziamento al pubblico presente, ai poeti e agli scrittori che hanno aderito: Paolo Milani, Carlo Milani, Claudio Barbato, Maurizio Bonugli, Angela Maria Alberti, Sara Strenta, Stefano Rossi e il cantautore Marco Alberti. La giornata si è conclusa con un buffet offerto da Insieme e Uisp Grande Età.