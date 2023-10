Pulizia delle strade: gli interventi di ’Zia’

Sono in corso i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria delle strade del Consorzio Zona industriale apuana che termineranno entro i primi quindici giorni del mese di ottobre. Grazie all’accordo amministrativo con il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la Provincia di Massa-Carrara e sottoscritto nei mesi scorsi, il Consorzio Zia si sta, infatti, occupando, come negli scorsi due anni – con risorse totalmente a carico del proprio bilancio – della manutenzione del verde, per questa seconda fase, dei seguenti assi viari ed aree verdi della Zia: sfalcio parcheggio Grendi e terreno adiacente nel comune di Massa; sfalcio terreno verde in via Massa Avenza nel comune di Massa; porzione di via Oliveti nel Comune di Massa; via Martiri di Cefalonia nel Comune di Massa; via Catagnina nel comune di Massa; via Massa Avenza (lungo tutto l’asse lato monti) nel comune di Massa; via Dorsale nel comune di Massa; via Aurelia lato mare nel comune di Massa; via Aurelia lato mare nel comune di Carrara; via Avenza Massa nel comune di Carrara; via Berneri nel comune di Carrara; viale Zaccagna nel comune di Carrara.

"Come per le altre fasi di sfalcio il Consorzio Zia – fa sapere il consorzio – garantisce le seguenti attività: la manutenzione delle aree verdi con falcio di tali aree, il taglio di rovi, canneti e degli arbusti presenti in tali aree verdi (ove presenti), lo sfalcio e la pulizia delle aree bordo strada, la pulizia delle canalette e dei fossati di scolo delle acque, la pulizia e la manutenzione del verde delle aree a parcheggio e delle banchine stradali. I lavori riprenderanno, per concludersi, con una terza fase, nel prosieguo dell’autunno e, nel caso, con una pulizia di tutti gli assi principali ed anche di quelli secondari, quindi, con lo sfalcio del verde a bordo strada e nelle aree verdi di tutti gli assi stradali della Zia e per oltre 40 chilometri di strade".

L’attuale programma di manutenzione ordinaria si pone all’interno di un più complessivo programma pluriennale di manutenzione, anche straordinaria, delle aree di competenza dello stesso Consorzio Zia all’interno della Zona Industriale Apuana; programma che comprende appunto, anche grazie ad un consistente investimento, finanziato dalla Regione Toscana, il completamento delle opere di urbanizzazione dei comparti ex resine e azoto nel comune di Massa iniziate nel 2023 e che sono quasi giunte al proprio termine.