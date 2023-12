Pubblica assistenza senza limiti. Sarà ’riaperta’ la Croce Bianca

di Alessandra Poggi

La Pubblica assistenza in occasione della fine dell’anno illustra il bilancio delle sue attività. Numeri importanti per una realtà che negli anni ha saputo crescere e diventare il principale presidio sanitario della città di Carrara, dai monti al mare, e che con il 2024 punta a diventare un centro nevralgico anche a livello provinciale. Parliamo di 26mila trasporti in un anno, di cui 12.500 solo per le emergenze del 118, quasi 8mila per i pazienti in dialisi e 5.500 per i trasporti sanitari legati a visite e terapie. Un impegno che la Pubblica assistenza garantisce grazie a 70 dipendenti e un esercito di volontari che raggiunge le 200 unità. Il tutto per oltre 4 milioni di euro di fatturato l’anno.

Numeri che l’ente del terzo settore realizza solo ed esclusivamente con le proprie forze, investendo in servizi, come per esempio gli ambulatori medici di via Nazario Sauro a Marina di Carrara, per poter finanziare il cuore pulsante della Pubblica assistenza: le ambulanze che ogni giorno sfrecciano sulle strade per garantire l’assistenza a tutti coloro che si sentono male. Ma non è tutto, la Pubblica assistenza oltre al servizio sanitario svolge l’importante funzione di socialità grazie alla ‘Banca del Sorriso’ di Sorgnano, un luogo di aggregazione per anziani concepito come centro contro la solitudine. Una Banca del Sorriso che presto aprirà una nuova sede anche a Codena, frazione strategica e facilmente raggiungibile dagli altri paesi a monte.

Un investimento che prevede di trasformare il giardino della Pubblica di Codena in un parco giochi per bambini "in modo da mettere a contatto i bambini con gli anziani del paese", dice il presidente Fabrizio Giromella. Il centro di aggregazione per anziani invece sorgerà a pochi metri dal giardino, nel caseggiato preesistente. Per l’anno nuovo la Pubblica assistenza lavorerà per diventare un punto di riferimento anche per Massa.

"Il primo obiettivo per il nuovo anno è il rilancio a pieno regime della sede di via Giudice a Massa – prosegue Giromella –, e per rimetterla in sesto abbiamo speso circa 30mila euro. La sede sarà inaugurata dopo l’Epifania e l’intento è quello di assorbire il personale". Intanto è appena partito il servizio di trasporto Ecmo per l’Opa, attività rivolta a pazienti in condizioni gravi che necessitano del supporto meccanico per il mantenimento delle funzioni vitali durante il viaggio in ambulanza.

"È un ulteriore impegno che ci siamo assunti – spiega Giromella – e non sarà l’unico. Ma per portare avanti tutti questi servizi abbiamo bisogno del sostegno economico di tutti. Adesso la nostra capacità finanziaria è impegnata al limite, oltre 20mila euro al mese. Servono donazioni per continuare a svolgere tutti i servizi che facciamo in favore della popolazione, ma soprattutto per acquistare nuove ambulanze. Ogni circa quattro anni vanno sostituite perché macinano centinaia di chilometri. Noi cerchiamo di investire continuamente – conclude il presidente Giromella – perché Carrara siamo noi".