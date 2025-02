Pubblica assistenza in lutto. Morto il presidente Capovani: "Pragmatico e amato da tutti"

Vinto da un male che non perdona, si è spento al Noa di Massa, all’età di 66 anni Antonio Capovani, storico presidente della Pubblica Assistenza Concordia di Fosdinovo. Originario di Torano di Carrara, fosdinovese d’adozione, aveva un passato da cavatore, era un saldatore di professione. "Un uomo operativo, pragmatico - lo ricordano i collaboratori- Amato da tutti. Una grande perdita per il sociale del comprensorio".

Un’altra testimonianza è quella di Mario Mariani, presidente della Società di Mutuo Soccorso di Tendola: "Sono stato a stretto contatto con Antonio per oltre un anno - spiega - Il suo grande desiderio era poter mettere a disposizione, almeno nel periodo estivo, un’ambulanza su Fosdinovo capoluogo per poter intervenire con più celerità ed efficacia nelle frazioni dell’interno. Nel frattempo, erano cambiate le normative e la strada si presentava non priva di difficoltà, ma Capovani non era uno che si tirava indietro al primo intoppo, anzi stava percorrendo l’iter necessario per raggiungere lo scopo con grande determinazione. Ed è proprio grazie a lui - ricorda - se nel nostro paese abbiamo potuto organizzare un corso per l’utilizzo dei defibrillatori Dae. E’ stato Capovani a darci il necessario supporto e a far sì che l’Asl Toscana Nord-Ovest mettesse a disposizione i formatori regionali. Si tratta di corsi a cui hanno partecipato volontari di tante frazioni dell’interno del nostro Comune: quello che Antonio auspicava, in quanto il suo obiettivo era di rendere il territorio di Fosdinovo totalmente cardioprotetto. Un sogno che si sta comunque realizzando poiché i defibrillatori nel frattempo sono stati collocati a Posterla, Ponzanello, Fosdinovo, Tendola ai quali ne seguiranno ulteriori in altre frazioni".

Le esequie dello scomparso, in forma civile, avranno luogo oggi con partenza dall’obitorio del Noa alle 15.45. Il feretro transiterà inizialmente di fronte la sua abitazione e quindì giungerà alla sede operativa della Pubblica Assistenza Concordia a Caniparola verso le 16.10. Come da sua volontà, tutto dovrà essere in forma molto semplice, senza alcun intervento oratorio. Verrà salutato dalle sirene dei mezzi. Successivamente proseguirà per Turigliano. Antonio Capovani, lascia la moglie Tatiana e i figli Massimo e Marco.

Roberto Oligeri