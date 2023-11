"Provincia nell’emergenza nazionale". Parchi ’off limits’ e litorale blindato

"L’inserimento della provincia nello stato di emergenza nazionale, approvato per altre sei province della nostra regione, rappresenta il paradigma dell’impegno concreto del Governo, che ha prontamente risposto alla Regione falcidiata dal dramma causato dal maltempo". Lo scrive, in una nota, il deputato apuano di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. "Abbiamo sottolineato – spiega – l’ampiezza dei disagi nei territori di Massa, Carrara e della Lunigiana e, grazie ai cinque milioni di euro per dodici mesi, i cittadini e le nostre imprese di questi territori avranno così garantita una prima boccata di ossigeno per affrontare la ricostruzione. Sono, fin dai primi momenti, in contatto costante con il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, per lavorare insieme ed affrontare tutte le necessità ed esigenze della nostra provincia". Alle parole dell’onorevole si aggiungono quelle del presidente della Provincia Gianni Lorenzetti: "Inizialmente non eravamo compresi dal Governo. Attendiamo che le parole dell’onorevole abbiano una conferma nella pratica".

Intanto la provincia fa la contadei danni. Le famiglie evacuate, di Montignoso e Fivizzano, passeranno la seconda notte fuori casa, ospitate dai parenti. Grande paura venerdì al centro di riabilitazione Don Gnocchi di Marina di Massa: "L’acqua – lo riporta la Fondazione – ha divelto una porta esterna provocando il completo allagamento del piano seminterrato del padiglione ‘Ascoli’". Il centro si trova a ridosso sul mare, di fronte all’omonima spiaggia. Un’onda ha spalancato le porte dell’edificio e ha allagato tutto il seminterrato con disagi anche nella sala mortuaria. Situazione durata per ore nel timore che l’acqua potesse arrivare anche ai piani superiori. In quel caso si sarebbe reso necessario il trasferimento dei pazienti ma, "i ricoverati non sono stati coinvolti non c’è stato bisogno di evacuare nessuno - prosegue la Fondazione -. Le attività sono proseguite normalmente perché i pazienti si trovano ai piani superiori della struttura. Non c’è stata interruzione neanche per quanto riguarda le attività ambulatoriali".

Con l’allerta meteo arancione fino a mezzanotte Carrara chiude parchi e cimiteri, così come Massa che chiude parchi, cimiteri, il pontile, gli accessi al mare ed impianti sportivi comunali. Limita il traffico nel viale a mare e ci sarà un’eventuale chiusura degli attraversamenti idraulici sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest.