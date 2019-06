Massa Carrara, 23 giugno 2019 - Incidente mortale in via dei Colli a Massa sulla strada che porta verso le Alpi Apuane. A perdere la vita un ragazzo di 23 anni di Massa che stava provando la moto di un amico. Il giovane dopo aver perso il controllo del mezzo è caduto al lato della strada. Sul posto il personale del 118 e l'elisoccorso Pegaso ma per il giovane purtroppo non c'è stato niente da fare.

Notizia in aggiornamento