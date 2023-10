Protezione civile Massa Carrara: più prevenzione e sinergia

Si è tenuto in Prefettura un incontro con tutte le componenti del sistema di soccorso e i sindaci della provincia, in occasione della settimana della Protezione civile. In particolare, è stato dato ampio spazio alle criticità prevalenti e più ricorrenti del territorio apuano e lunigianese, vale dire le attività di ricerca degli escursionisti in aree boschive che sovente in questo periodo necessitano di aiuto e di attività coordinate di ricerca. Al riguardo sono stati condivisi con i vertici delle amministrazioni locali consigli e buone prassi da diffondere alla popolazione, finalizzate da un lato a prevenire situazioni di pericolo e dall’altro a rendere più celeri eventuali attività di soccorso. Consigli e buone pratiche, tra l’altro, che sono stati sintetizzati in uno specifico vademecum, predisposto dalla Prefettura di concerto con il locale comando provinciale dei Vigili del fuoco che, oltre ad essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ufficio del Governo, sarà trasmesso alle amministrazioni locali e agli organi di stampa del territorio per favorirne la massima diffusione agli interessati.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire le peculiarità dei Piani di emergenza esterna per i siti di stoccaggio dei rifiuti, prossimi all’adozione in provincia, nonché per illustrare le potenzialità del nuovo sistema ’It -Alert’, con particolare richiesta ai sindaci di illustrare il funzionamento del sistema soprattutto alla popolazione anziana. Le iniziative, infine, saranno altresì riprese in occasione degli eventi programmati per la giornata di sabato 18 ottobre nei Comuni di Montignoso, Carrara, Fosdinovo e Aulla, nell’ambito dell’iniziativa ’Io non rischio’ dove sono previste specifiche postazioni gestite dai volontari della Protezione civile.

Montignoso. ’Io non rischio’ a Montignoso è in programma dalle 9.30 alle 18 e vedrà i volontari della ProcivArci di Montignoso con il supporto del Comune in piazza Maccari, a Cinquale, per mostrare ai cittadini come affrontare le diverse situazioni di pericolo, nello specifico in caso di alluvione. I volontari accoglieranno i presenti per illustrare loro anche le informazioni in merito al Piano comunale di emergenza di Protezione civile e per sensibilizzarli sui rischi naturali che interessano il Paese e il territorio in particolare e, soprattutto, come agire in caso di emergenza. "La sicurezza dei cittadini è una delle priorità dell’amministrazione di Montignoso – dichiara l’assessore Giulio Francesconi –. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per imparare come affrontare le situazioni di pericolo in maniera consapevole. Il coinvolgimento attivo dei volontari della ProcivArci è un segno tangibile della forza della nostra comunità e della solidarietà che caratterizza il volontariato".