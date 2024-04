Prosegue ’Arte in negotium’

Visto il successo si proroga ‘Arte in Negotium’, la mostra d’arte contemporanea diffusa nelle vetrine dei negozi curata da Filippo Rolla (nella foto). La prima edizione di questa fortunata collettiva è un itinerario artistico che si snoda tra le principali vie e piazze del centro città, che poco alla volta è diventata un vero e proprio percorso progettuale di ‘arte urbana di relazione’. Un percorso artistico nato per valorizzazione le attività commerciali, che ospitando le opere nelle loro vetrine diventano piccole gallerie d’arte. Trentacinque le attività commerciali che ospitano altrettante opere d’arte. La mostra d’arte contemporanea diffusa nasce da un’idea di Francesco Bajni e Filippo Rolla, è patrocinata dal Comune di Carrara e promossa dalla Pro loco Fantiscritti e Tarnone. La mostra si avvale della tecnologia elaborata dalla Apuana Sb, che ha garantito la salvaguardia della proprietà intellettuale delle opere esposte grazie ad un sistema di Qr Code e puntatori georeferenziati su Google Maps. Il curatore Filippo Rolla ringrazia "Francesco Bajni, Ennio Biggi e il Club Fotografico Apuano, Luca Galeazzi, Fabrizio Giorgi, Apuana Sb, tutte le attività e tutti gli artisti che hanno aderito perché senza di loro niente di tutto questo ci sarebbe stato. Un ringraziamento al Comune di Carrara per il patrocinio". Alla collettiva partecipano anche i fotografi del Club Fotografico Apuano (coordinati dal presidente Ennio Biggi), che hanno scattato fotografie agli artisti selezionati partendo dagli studi/atelier fino ad arrivare alle opere esposte in mostra nei vari negozi. La fotografia più significativa sarà al centro della mostra fotografica ‘Arte in Negotium’ curata da Ennio Biggi e Filippo Rolla.