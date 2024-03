Pronta la chiglia del mega yacht di 88 metri

The Italian Sea Group annuncia la posa della chiglia del nuovo mega yacht Admiral 88 metri Project Spyder. Lo yacht è in collaborazione con le archistar internazionali Espen Oeino International e Fm Architettura. Consegna prevista nel 2027. "Questo mega yacht rappresenta un ulteriore traguardo a conferma della forte sinergia creata con partner prestigiosi quali Espen Oeino International e Fm Architettura" – ha commentato Giovanni Costantino (nella foto) , Founder di The Italian Sea Group –. La cerimonia di posa della chiglia è un momento speciale nella costruzione di uno yacht, soprattutto per un progetto di tale dimensione e con queste caratteristiche avveniristiche, sia dal punto di vista estetico che da quello ingegneristico. Ora che siamo all’inizio della fase di sviluppo, siamo tutti estremamente impazienti di vedere questo yacht prendere forma".

Il mega yacht dalle linee moderne ed eleganti si sviluppa su 5 ponti per una lunghezza di 88 metri e 13,8 di larghezza. Lo studio monegasco Espen Oeino International ha saputo interpretare i desideri dell’armatore progettando ampi spazi di vivibilità e comfort. "Siamo lieti di collaborare alla realizzazione di un progetto così ambizioso – commenta lo studio di design e architettura Espen Oeino International – e non vediamo l’ora di assistere ai prossimi avanzamenti nella costruzione". Il design degli interni caratterizzato da ampi spazi luminosi grazie a grandi vetrature e porte scorrevoli, è a cura dello studio di design Fm Architettura.