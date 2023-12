"Promuovere il paesaggio con la sentieristica"

Firmato il nuovo accordo tra le sezioni Cai di Massa-Carrara e l’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Una collaborazione per la manutenzione e il mantenimento dei sentieri sul territorio, che si conferma ogni anno. Oggetto delle convenzioni stipulate sono l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio da parte del Cai e dell’ente locale della rete sentieristica e della viabilità minore nel territorio montano. Oltre alla manutenzione i due attori coinvolti si impegnano a promuovere l’attività di conoscenza e fruibilità delle foreste d’Appennino attraverso il mantenimento e miglioramento dei percorsi sentieristici interessanti le aree boscate e organizzando escursioni guidate e giornate divulgative sui valori ecologici e sociali delle foreste e dell’ambiente montano. Proprio i Cai saranno diretti protagonisti dell’organizzazione di Giornate verdi dedicate alle scuole. I più giovani potranno essere coinvolti nella scoperta della montagna e dei suoi rifugi. Tra questi saranno oggetto di attività il Rifugio Mattei, i Bivacchi Matale, Porcili, Tifoni, Faggianelli, Capanne Baton, Garbia e Tornini a cura del Cai di Pontremoli; il bivacco Rosario, capanne Salarini e Giovarello pianificate dal Cai di Fivizzano; il rifugetto Cai al Pian della Fioba per quanto riguarda la sezione di Massa; infine, le località di Campocecina, Ortodidonna e sorgenti della Vaccareccia sotto la guida del Cai di Carrara. "Un ulteriore segnale - commenta il presidente dell’Unione Gianluigi Giannetti - di quanto il nostro ente tenga al proprio territorio e alle associazioni che svolgono la manutenzione e tabellazione sentieristica, strategiche anche e soprattutto dal punto di vista turistico. E’ un tema sul quale l’Unione ha concentrato il suo interesse, creando un tavolo ad hoc per creare, insieme al Cai, nuovi percorsi e migliorare quelli già esistenti. Una collaborazione che tende a crescere perché l’intenzione è quella di rendere il nostro un territorio vocato dal punto di vista della sentieristica con un sistema interconnesso di reti per fare godere del suo straordinario paesaggio".