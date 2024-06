Progetto sugli anziani, generazione ’emergente’

Gli anziani sono una generazione emergente. Circa un anno fa Società della Salute della Lunigiana e SPS, Studio di Psicosociologia di Roma, si sono incontrati per esplorare il tema. Da questo interesse condiviso è nato il progetto A.G.E. Anziani generazione emergente, evento di restituzione e discussione dei risultati della ricerca, che darà il via a un intervento dal titolo ‘Incontrare il desiderio degli anziani’, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. In programma giornate di incontri, nelle quali servizi, terzo settore e politici potranno discutere assieme su come utilizzare la conoscenza prodotta e immaginare sviluppi progettuali futuri. Venerdì 28 ci sarà la giornata di restituzione e discussione dei risultati. Al mattino una conferenza con sindaci e assessori dei Comuni della Lunigiana, terzo settore e servizi, anche quelli che si occupano di target diversi. Nel pomeriggio gruppi di discussione con anziani e familiari incontrati durante l’anno di realizzazione della ricerca. Gli incontri saranno a Fivizzano (Convento degli Agostiniani), Aulla (Sala delle Muse), Villafranca (Teatro della Misericordia), Pontremoli (Stanze del Teatro La Rosa). La giornata verrà replicata il 26 ottobre e sarà l’avvio di un processo di ascolto, supporto, accompagnamento alla progettazione di iniziative e interventi.