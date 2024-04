Progetto Polis, nuovi servizi alle Poste

Ufficio postale di Podenzana: nuovi servizi con Polis. Risale a poco più di un anno fa la presentazione, alla Nuvola dell’Eur di Roma, del Progetto Polis, una presentazione che si era svolta davanti alle massime cariche dello Stato e una platea di 5mila sindaci, tra i quali quello di Podenzana Marco Pinelli. E sono in arrivo buone notizie proprio per Podenzana: l’ufficio postale sarà tra i primi interessati agli interventi di ristrutturazione di nuovi spazi, destinati ad accogliere nuove tecnologie e attrezzature, in grado di offrire maggiori servizi di prossimità ai cittadini. L’obiettivo del Progetto Polis (Piano Complementare al PNRR – Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo) è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Come la Lunigiana. Lo sportello unico dell’ufficio postale sarà attrezzato con nuove tecnologie e strumenti idonei a consentire, 24 ore su 24, una fruizione completa, veloce, agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, certificati giudiziari, certificati previdenziali, servizi alle regioni e altre tipologie come, ad esempio, l’esonero o esenzione del Canone RAI.

Gli operatori saranno appositamente formati per accompagnare la popolazione in digital divide verso l’abilitazione e la fruizione dei servizi in modalità digitale. Il Progetto Polis prevede inoltre l’installazione di postazioni self-service per la fruizione di servizi di pubblica utilità, ATM evoluti per l’erogazione di servizi al cittadino, locker per la fruizione di servizi di corrispondenza e pacchi, eCommerce e altri servizi di pubblica utilità, vetrine digitali interattive per la comunicazione con i cittadini.

M.L.