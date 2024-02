’Progetto mammella’ della Fondazione Ant. Nuove visite gratuite

Sono in programma mercoledì 6 marzo altre 16 visite gratuite nell’ambito del ’Progetto mammella’, per over 45, della Fondazione Ant (Associazione nazionale tumori). L’esame comporta visita senologica e mammografia bilaterale (obbligatoria la richiesta del medico curante per mammografia) grazie al sostegno di tutti i volontari e di coloro che sostengono la Fondazione. Le visite, per la prevenzione dei tumori della mammella, come ricorda la delegata per Massa Carrara, Mariagrazia Menconi (nella foto), saranno effettuate presso lo studio radiologico Mergoni, in piazza Garibaldi a Massa, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 16. Le prenotazioni saranno possibili da lunedì prossimo, dalle 10 alle 12.30, fino ad esaurimento posti telefonando alla sede Ant al numero

0585 040532.