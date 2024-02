Progetti e sostegni. Aiuti alle persone fragili dalla Fondazione Marmo: 350mila euro i contributi

Un fiume di soldi dalla Fondazione Marmo. Parliamo di 350mila euro destinati all’istruzione, alla valorizzazione del territorio, civiltà del marmo, salute e inclusione sociale. Quattro i settori prioritari di intervento e 35 i progetti approvati dalla Fondazione per il bando erogazioni del 2024, lo strumento attraverso il quale vengono erogati contributi per supportare gli enti e il mondo del terzo settore.

"Il bando ci permette di sostenere la comunità attraverso progetti specifici promossi dalle realtà locali che conoscono e si adoperano per lo sviluppo del territorio e il benessere dei suoi abitanti, sotto ogni aspetto: economico, sanitario, culturale, educativo, produttivo" sottolinea la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi. Mezzi di trasporto per i giovani del biscottificio sociale e le ragazze dell’Istituto del Sacro Cuore, attività sportive per i disabili, campus estivo per bambini e ragazzi, festival musicali e rassegne artistiche e culturali, housing sociale, inserimento al lavoro, la mensa e il servizio docce della Caritas, borse di studio per le scuole. Ognuno di questi riceverà un finanziamento.

"Inizialmente le risorse ammontavano a 300 mila euro, ma il consiglio di amministrazione ha deciso di aumentare le risorse erogabili attraverso il bando per poter rispondere più efficacemente alle necessità espresse dal territorio dando supporto a un numero maggiore di progetti - scrive la Fondazione -. La maggior parte dei fondi, il 56% è indirizzata a progetti nel campo della salute, del sociale e dell’inclusione. Nello specifico vengono finanziate campagne di prevenzione, associazioni che si occupano di disabilità, bambini e persone fragili. Al settore Tutela e valorizzazione e promozione del territorio e del patrimonio è destinato il 19% delle risorse del bando, con interventi a sostegno di manifestazioni ed eventi culturali, artistici e musicali che rappresentano e promuovono la comunità.

I progetti aiutati dalla fondazione nell’area Istruzione e formazione, a cui va il 12% dei fondi, riguardano arredi e strumenti per le scuole, potenziamento della didattica e delle esperienze formative proposte dagli istituti scolastici del territorio, borse di studio. Infine, il 13% dei fondi è indirizzato all’area civiltà del marmo, dove sono sostenute iniziative che promuovono e valorizzano la tradizione e l’eccellenza locale nella lavorazione artistica della pietra naturale. I progetti selezionati rispettano degli obiettivi prioritari della Fondazione e in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030".