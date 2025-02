Progetti Aism: cinque posti per i volontari

Cinque posti nel nuovo bando di Servizio Civile nella sezione provinciale di Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità. "Scegliere un progetto di Aism – dice Enrico Caruso Lombardi, presidente della sezione provinciale di Massa Carrara – vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina. I requisiti per svolgere il Servizio Civile in Aism sono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore". La sezione provinciale dell’associazione ha attivato due progetti sui quali poter scegliere di impegnarsi. “Smuoviamoci: relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale” e “AttoriDelCambiamento per una comunità inclusiva e solidale”.

Il primo progetto si concentra sull’autonomia delle persone con sclerosi multipla, con particolare attenzione all’alfabetizzazione digitale. I volontari promuoveranno attività che favoriscono la socializzazione, la conoscenza delle tecnologie e la mobilità delle persone con disabilità, con l’intento di migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale dei malati. Il secondo progetto mira a sensibilizzare la società sulla diversità e a promuovere la cultura dell’inclusione. I volontari saranno coinvolti in attività, come laboratori scolastici, eventi culturali, ricreativi e sportivi, tutti focalizzati sulla sclerosi multipla e sui diritti delle persone con disabilità.

L’obiettivo è sensibilizzare e preparare la comunità a un mondo più equo e solidale. Per partecipare al servizio civile sono l’età (maggiorenni under 29), garantire un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi. I giovani in servizio civile riceveranno un assegno di 500 euro mensili. La domanda di partecipazione va presentata sulla piattaforma online del ministero.

Info: 0585872052-3316708932; [email protected], sede provinciale Viale XX Settembre 1 a Carrara; Gruppo operativo Lunigiana, Via Roma 206 a Barbarasco di Tresana; [email protected]