"Procedure gestite in modo tempestivo"

In merito a presunti episodi di bullismo alla scuola media Ferrari di Marina di Massa, l’Istituto comprensivo Massa 3 intende chiarire quando segue: "L’Istituto – afferma in una nota – gestisce tutti i casi di comportamento illecito in ambito scolastico con le procedure previste dallo statuto della studentessa e dello studente e dal regolamento di istituto interno in modo tempestivo. Per quanto riguarda la problematica bullismo e cyberbullismo nessun istituto può considerarsi immune da comportamenti che, potenzialmente, se sconosciuti o non gestiti, possono degenerare nel fenomeno deviante e gravissimo. Come ogni altro terminale siamo attenti sia nella fase di educazione preventiva che in quella della gestione di eventuali segnalazioni e l’attività interessa e coinvolge tutto il personale scolastico".