Primo maggio anarchico. Cambia la viabilità

Tutto pronto in città per le celebrazioni del Primo Maggio anarchico. Un appuntamento che per gli anarchici rappresenta una festa di solidarietà e lotta: un’occasione per celebrare la resistenza al potere e la costruzione di una società libera. Un giorno che si radica nella storia del movimento operaio e delle lotte per i diritti dei lavoratori, con un particolare legame ai ‘martiri di Chicago’. Si tratta di un gruppo di persone condannate a morte dopo la manifestazione del 1886 e diventati simbolo di resistenza e lotta per i diritti dei lavoratori, ricordati nel Primo Maggio.

La giornata è anche festa popolare e occasione per socializzare e scambiarsi idee, oltre a essere un momento di riflessione sulla situazione sociale e politica attuale. "Primo Maggio anarchico’ si chiama la festa, con comizi, cortei, canti e racconti, che la Federazione anarchica italiana (Fai) organizza in città dal 1945, radunando centinaia di persone provenienti da altre parti della regione e non solo.

Per permettere la manifestazione, il Comune ha istituito dalle 9 alle 13 del primo maggio un divieto di transito per tutti i veicoli nei tratti interessati di piazza De André, piazza Alberica, via Rossi, piazza delle Erbe, Vicolo Duomo, piazza Duomo, via S. Maria, piazza Accademia, via Verdi, piazza Gramsci, via Chiesa, piazza Monzoni, Largo Micheli, via Monterosso, piazza Sacco e Vanzetti, via Fontana, via Tacca, via Cucchiari, via Verdi, via del Cavatore, via Don Minzoni, via D’Azeglio e piazza Matteotti, per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Sarà comunque assicurato il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio e in servizio di pronto intervento.