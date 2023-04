Prevenzione: visite gratuite per il melanoma

Un impegno senza sosta per la prevenzione oncologica quello della Fondazione Ant che continua ad offrire ai cittadini la possibilità di controlli rapidi e gratuiti. Nel mese di maggio la Delegazione Massa-Carrara Lucca La Spezia ha organizzato 24 visite di prevenzione oncologica grazie al Progetto melanoma: visite specializzate con l’ausilio della dermatoscopia per il controllo dei nei e la diagnosi tempestiva di lesioni sospette e neoplastiche. La giornata di prevenzione è prevista per il 6 maggio negli ambulatori medici della Farmacia comunale Fiorillo in via Capitano Fiorillo 11 a Marina di Carrara, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per accedere alle visite è obbligatoria la prenotazione telefonica (0585040532) dalle 10 alle 13 fino ad esaurimento posti il 27 aprile.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Marmo. I progetti di Ant hanno un valore in più quest’anno, perché riportano l’attenzione sulla prevenzione oncologica, gravemente trascurata nei mesi dell’emergenza Covid-19. Una recente indagine dell’Osservatorio Nazionale Screening ha certificato che nel 2020 sono stati 4 milioni gli inviti in meno relativi agli screening oncologici e 2,5 milioni i mancati esami effettuati. Test venuti meno che si sono tradotti in un ritardo di 5 mesi nell’effettuazione degli screening. Numeri importanti che significano diagnosi più tardive. Ogni mese, visitando la sezione prevenzione del sito ant.ittoscana, sarà possibile trovare le date e le modalità di prenotazione delle visite di prevenzione oncologica gratuita organizzate da ANT in Toscana.