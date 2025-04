Prevenzione... pasquale. Maxi controlli di polizia con oltre 200 indentificati

Continua senza sosta continua l’impegno della polizia di Stato nel potenziare l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità in provincia. Nei giorni scorsi sono stati effettuati due servizi straordinari interforze di controllo del territorio denominati ad ’Alto impatto’ nelle città di Massa e di Carrara, decisi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposto con ordinanza dal questore Santi Allegra.

I servizi, svolti da personale delle Volanti della questura, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, del Reparto Prevenzione crimine della polizia di Firenze e della polizia locale, sono stati finalizzati a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in chiave preventiva riguardo alla minaccia terroristica-eversiva e a evitare episodi di microcriminalità diffusa che destano particolare allarme sociale e pregiudicano il benessere e la sicurezza delle persone, soprattutto nelle festività pasquali che sono tradizionalmente caratterizzate da una maggiore movimentazione di persone.

Nello specifico, a Massa, i controlli hanno interessato le località di Alteta, via Volpina, via Zini e via Ceccardi, oggetto di recenti segnalazioni – da parte di alcuni residenti – di episodi di microcriminalità e degrado. Complessivamente gli operatori hanno identificato 112 persone, di cui 19 con pregiudizi di polizia e 8 extracomunitari e controllato 81 veicoli elevando una infrazione al codice della strada. A Carrara i controlli hanno interessato in particolare Avenza – con specifica attenzione a piazza Menconi e piazza Ingolstadt – Fossone, Bonascola e la zona della stazione ferroviaria. Complessivamente gli operatori hanno identificato 99 persone, di cui 23 con pregiudizi di polizia e 20 extracomunitari, e controllato 63 veicoli.

L’obiettivo che la questura si propone, attraverso la predisposizione costante di servizi straordinari di controllo del territorio, è garantire un’attività di prevenzione e contrasto efficace dei reati predatori e dei fenomeni di illegalità diffusa, assicurando la tranquillità pubblica e aumentando la percezione di sicurezza dei cittadini apuani.