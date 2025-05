Prevenzione, oltre 400 visite. Medici e volontari in piazza: "Alto impegno umanitario"

Prevenzione e salute alla portata di tutti grazie all’evento ’Lions in Piazza’, una giornata dedicata alla medicina di prossimità organizzata domenica scorsa dal Lions Club Pontremoli-Lunigiana per offrire visite gratuite in piazza della Repubblica a Pontremoli. Evento che ha coniugato sensibilizzazione e concretezza grazie alla partecipazione di medici Lions e altri professionisti volontari pronti a offrire consulenze specialistiche in numerosi ambiti ed esami. Ecco il numero dei test effettuati: ecografia della tiroide (64), ecodoppler tronchi sovraortici (51), elettrocardiogrammi (65), visita oculistiche (73), visite dermatologiche (31), spirometrie (30), stick glicemia (35), glicatae (25), test di Frindrisk per il diabete (45). In tutto 419 visite. Molto seguite anche le dimostrazioni pratiche su manichino dell’uso del defibrillatore e sulla disostruzione delle vie aeree del lattante e dell’adulto.

Tutto ciò è stato possibile grazie ai Lions con la collaborazione della Misericordia di Pontremoli, della Protezione Civile Fin-Ser di Pontremoli , Iapb sez. Toscana , delle infermiere Marika Filippi, Paola Lattanzi, Elisabetta Zanrè, di Vincenzo Ramponi della Cardioline e best medical Samsung, ed al patrocinio del Comune di Pontremoli e della Società della Salute. Fin da metà mattinata i cittadini si sono avvicinati alle postazioni mediche, incuriositi e piacevolmente sorpresi dall’opportunità offerta che permetteva di sottoporsi ad esami importanti in breve tempo e oltretutto gratis. Volontari e operatori sanitari sono stati a disposizione tra stand e ambulatori medici per offrire ascolto, orientamento e valutazioni personalizzate in un clima accogliente in cui il monitorare il proprio stato di salute con l’obiettivo di evidenziare precocemente eventuali problematiche da approfondire successivamente con esami mirati. Non si è trattato solo di check-up medici, ma anche di momenti informativi, educativi e pratici, che mettono al centro il valore della prevenzione per una società più sana e consapevole. Il Club rivolge un sentito ringraziamento ai suoi soci per l’organizzazione, e ai medici Mauro Cozzalupi, Maurizio Muri, Gian Luca Rocchi, all’ostetrica Clara Cavellini, ai dottori Petrone e Matteelli del Lions Club Viareggio host, alla dottoressa Petriccioli del Lions Club Massa Carrara Apuania, al dermatologo Nicolò Malatesta e al dottor Torre del Lions Club Massarosa per aver reso possibile questa giornata dei Lions in Piazza a Pontremoli.

"Con questo progetto il Lions Club - ha detto il presidente Stefano Lorenzelli - ha messo in campo risorse umane e strutturali per misurare e migliorare ancora di più un service il cui impatto umanitario e sociale sulla comunità è di rilevanza assoluta. Ancora una volta il Club ha reperito le migliori professionalità tra medici, operatori sanitari e imprenditori per creare una proposta attiva per il benessere della comunità". La giornata ha consolidato, tra l’altro, la collaborazione del Lions Club con il Comune e le altre associazioni cittadine per mantenere viva la mission di aiuto e sostegno alle problematiche del territorio

