Pressing per i nuovi orari Fs. Si chiedono corse e servizi

I pendolari che ogni giorno arrivano in treno al lavoro o a scuola non sono molto soddisfatti delle ultime bozze dell’ orario invernale diffuso nei giorni scorsi: non risponderebbe alle loro esigenze dell’utenza territoriale. Non è ancora la stesura definitiva fell’orario che entrerà in vigore l’11 dicembre e i sindaci anche nell’ultimo incontro la settimana scorsa hanno segnalato a Trenitalia, Rfi e Regione Toscana le criticità su cui lavorare. Ieri una comunicazione è partita dall’Unione e dal Comune di Pontremoli alla Regione Toscana per sottolineare gli aggiustamenti necessari.

Il focus è sulla linea Parma-La Spezia su cui deve essere chiarito se i convogli ogni 60 minuti previsti coprano effettivamente tutto l’arco della giornata e nelle due direzioni, se gli orari siano calzati sulle esigenze di studenti e lavoratori. E vengono indicati alcuni esempi: l’attuale treno delle 6.26 da Pontremoli per Parma, anticipato alle 5.51 sarebbe peggiorativo e complicherebbe la vita ai tantissimi pendolari che lo usano per arrivare puntuali al lavoro; le corse delle 7.30 da Borgotaro verso Pontremoli e delle 13.08 da Pontremoli verso Borgotaro se anticipate e posticipate creerebbero disagi ai molti studenti che le utilizzano; gli attuali treni da Pontremoli a Parma delle 14.48 e delle 16.47, molto utilizzati, non ci sarebbero più. Lo stesso vale per il treno delle 17.13 da Fornovo verso Pontremoli.

Un’altra indicazione riguarda la linea Pontremoli-Pisa dove viene rilevato che il nuovo treno delle 7.16 dovrebbe essere anticipato di una mezz’ora. Serve poi la reintrodurzione delle quattro fermate giornaliere depennate alla stazione di Scorcetoli. Nell’ultimo incontro sono emerse incongruenze tra le richieste dei sindaci e ciò che sembra essere l’orario definitivo. Quindi l’Unione dei Comuni ha chiesto un’altro incontro dando però ai sindaci la possibilità di avere subito l’orario delle tracce e il loro cadenzamento per poterne discutere nel merito e apportare i necessari ritocchi.

Chiedono inoltre garanzie sulle coincidenze a Vezzano (stazione che divenendo strategica e dovrà avere tutti i servizi necessari) in specie per il treno delle 12 molto utilizzato. Devono essere consultati i dirigenti scolastici sugli orari di ingresso ed uscita dei ragazzi a e da scuola e poi verificate, ed evitate, eventuali ricadute occupazionali negative, immediate o in prospettiva, sui centri di Pontremoli e Pisa, anche in funzione del rientro in zona di tanti ragazzi che attualmente lavorano in Trenitalia fuori da Pontremoli.

