Presidentessa Promidea

La primavera significa rinascita dopo l’oscurità dell’ inverno con questo spirito positivo. Promidea di Donatella Visconti sta organizzando l’iniziativa ’Il centro in fiore’ per far rifiorire il centro storico. "Per ravvivare ed abbellire la zona allestiremo le vie del centro con piante e composizioni floreali in prossimità dei negozi e dei portoni dell’abitazione. Nei prossimi giorni presenteremo l’evento all’assessore Laura Benfatto. Chi è interessato a collaborare: 3465839319 o email [email protected]"