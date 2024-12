Presepe di vecchi mestieri, originale iniziativa a Forno con materiale di riciclo

Massa, 4 dicembre 2024 – Si avvicina il Natale e i borghi montani, dove affondano le radici dell’humus della comunità massese, pullulano di iniziative. A Forno, per esempio, le collaboratrici dell’associazione culturale Occhioni&Magrini stanno lavorando per mettere in scena la magia del Natale con ’La natività nel villaggio dei mestieri’, un percorso che parte dal Ponte dell’Indugio alla Ca’ dei Leggi, lungo via Pegollo (la via vecchia). Anna Rosa Del Sarto, Giovanna Balloni, Paola Fruzzetti e Jennifer Bonini sono le anime del progetto e stanno realizzando decine di personaggi ad altezza naturale con materiale di riciclo, dalla carta pesta per il volto a vecchi abiti e stoffe per l’abbigliamento. Anche il paesaggio che accompagnerà il viaggio dei mestieri è stato realizzato con materiale di riciclo.

Insomma, un laboratorio operativo che ha trovato spazio nella sala della storica Casa Socialista, dove ogni giorno le ’attiviste del presepe’ sono all’opera per costruire, creare personaggi che vedremo poi collocati nelle varie stazioni lungo la strada e nei vicoli più suggestivi del paese. Avremo lo scriba, i centurioni, perfetti nel loro costume, i pescatori, le lavandaie e la pescivendola collocate al ponte dell’Indugio, per poi incontrare i bambini che giocano felici nell’aia in pietra. Si prosegue poi con la verduraia e il cappellaio, la filandrina, lo scultore, il pastore, la lattaia, il ciabattino, il fornaio, il falegname, il cavatore fino a raggiungere l’antica e storica Ca’ dei Leggi che accoglierà la magia della natività.

Un viaggio suggestivo che si ispira e rinnova la storia e le tradizioni del borgo montano riproponendo antichi mestieri una volta presenti nella comunità. Soprattutto un presepe condiviso che in questo periodo buio, alimentato da odio, violenze e guerre, vuol dare un messaggio di speranza. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Occhioni&Magrini con la Parrocchia di Forno e il Museo Etnologico delle Apuane, il patrocinio del Comune di Massa e la partecipazione di Malto Pub, Il colpo al cerchio e Caffè Bonotti. L’apertura è in programma domenica 15 dicembre alle 15 all’inizio del paese, in prossimità dello storico Ponte dell’Indugio.