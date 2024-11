Apre in centro a Massa il villaggio natalizio

Si è trasformato in un villaggio diffuso di Natale gratuito dove poter far vivere la magia di Natale a grandi e piccini il centro storico di Massa. Si può entrare nella Casa di Babbo Natale e consegnare la letterina all’Ufficio Postale, realizzare in legno un bosco incantato, sarà possibile anche salutare Mamma Natale nel suo accogliente Salotto, esplorare con una torcia un Boschetto di Folletti e incontrare il Grinch brontolone. Il villaggio di Natale apre oggi e resterà aperto fino al 24 dicembre. Mamma Natale nel suo Salotto in via Cavour regalerà sorrisi e dolciumi a tutti i bambini il sabato e la domenica e lunedì 23 dicembre. Oggi, alle 17.30, inoltre ci sarà l’accensione delle luminarie in centro.

Il Boschetto dei Folletti in via Cairoli sarà visitabile tutti i sabato e domenica fino al 22 dicembre, un percorso fantastico alla scoperta del magico mondo della natura incantata. E accanto si terranno i Laboratori di Babbo Natale con gli elfi: con Aurora (il martedì dal 3 al 17 ore 16-18), con Anna, l’Elfa Creativa (i mercoledì e venerdì dal 6 al 20 ore 16-18) e la Fabbrica delle Trottole dell’Elfo Severino (oggi il 7 e il 14 ore 15,30-19). La Casa di Babbo Natale e gli altri luoghi sono stati realizzati, offerti e curati nei minimi dettagli dai commercianti del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’ con il sostegno di aziende e associazioni:Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confcommercio Toscana Nord-Ovest, PiùMe, Lazzarelli Web, Eli Gioielli, Ottikontatt Piazza Aranci, Mb Garden e Nuova Massa Legnami. "Tutti gli eventi e ingressi sono gratuiti – dice Elisabetta Zanetti presidente del Ccn ’Massa da Vivere’ – con l’aiuto di tanti volontari ci siamo impegnati per settimane nel curare ogni particolare. Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto nel progetto, le aziende, le associazioni e l’amministrazione comunale di Massa".

E dopo Natale, a gennaio, all’interno di La Cucina della Befana, la simpatica vecchietta aspetterà i bambini nella sua cucina in via Ghirlanda. ’I Luoghi del Natale’ fanno parte del programma di ’Massa Natale-un incanto nel verde’, un alternarsi di appuntamenti che Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Ccn ’Massa da Vivere’ hanno pensato per ricreare in città la magica atmosfera natalizia. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 6 gennaio.