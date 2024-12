Presepe artistico alla base di "Penseé"

A Palazzo comunale c’è un presepe davvero speciale. Collocato al primo piano, alla base della scultura "Penseé" dello scultore Gigi Guadagnucci il nuovo gruppo scultoreo in marmo bianco di Carrara a indicazione di scoiattoli, pupazzi di neve e alberi di Natale rappresenta per la città di Massa un vero gioiello e dono celebrativo prezioso per la municipalità. E’ stato eseguito dalla ditta Biagi Marmi di Massa, dai figli del fondatore Andrea Biagi, Simona e Marco Biagi, realtà attiva da oltre 50 anni nel settore lapideo, e sottolineato come piccolo racemo simbolo della tradizione natalizia. Il nuovo presepe, il cui progetto artistico è stato promosso con successo e presentato all’apertura dell’evento dal Console del Touring Club di Massa Carrara, Walter Sandri, a cura del progetto artistico, ha trovato consenso e collocazione nella memoria artistica propria all’interno del Comune di Massa. All’inaugurazione era presente anche il vice sindaco Andrea Cella.

Installazione artistica dalla matrice fortemente caratterizzata nella sua peculiarietà, questo gruppo scultoreo in marmo bianco, capace di intrattenere e allietare, grazie alle raccolte lavorazioni a ornamento, si offre al cittadino come libera promenade visiva con un grazioso movimento ad adagio allegramente posato intorno al basamento della celebre statua di Gigi Guadagnucci, all’attenzione del visitatore per la durata delle festività natalizie. Della stessa ditta Biagi di Massa ricordiamo la nuova veste dell’ingresso museale Mug 2 di Massa e la realizzazione di un calice in marmo intagliato presentato durante la serata cocktail di benvenuto presso il Mug di Forte dei Marmi dedicato al maestro scultore Ugo Guidi e ai suoi ‘cavalli’ oltre alla più sentita e recente donazione di un piano di lavoro in marmo bianco alla mensa dei poveri della Caritas di Massa.