Premio Val di Magra: Premiazioni edizione 2021, 65 autori in lizza per il riconoscimento

Oggi dalle 16, in Sala delle Muse ad Aulla, le premiazioni dell’edizione del Premio Val di Magra, Roberto Micheloni. Sono 65 gli autori che hanno partecipato, selezionati da direttivo e giuria, con opere arrivate da tutta Italia. La giuria era composta da Alessandra Colombo, Riccardo Boggi, Umberto Crocetti, Marta Faggioni, Chiara Guastalli, Rosanna Pinotti, Milvia Ciuffardi, Daniela Cocchi e Maria Grazia Tortorello, che hanno selezionato i primi classificati per le singole sezioni: Giovanna Bono con ‘Interdum’ (poesia singola); Piero Nissim con ‘Sonetti ebraici’ (libro edito di poesia); Fabio P. P. Milani per ‘Lucia e il diavolo’ (libro edito di narrativa). Oltre a loro altri 12 autori verranno insigniti come finalisti, sono: Elisabetta Liberatore, Giovanni Caso, Giulio Radaelli, Stefano Peressini, Anna Maria Salanitri, Panetta Alfredo, Cristina Cappellini, Gaia Gentile, Bruno Viani, Gianni Ciuffardi, Vito Introna, Pierangelo Colombo.